Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel'e yakınlığıyla bilinen UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal hakkındaki sahte diploma soruşturmasının akıbetini sordu, "Konunun yakın takipçisiyiz, ne unuturuz, ne unuttururuz" dedi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Özersay, polise soruşturma hakkında resmi yollarla soru sorulduğunu ve kendilerine 23 Mayıs 2025 itibariyle Başsavcılık'tan görüş alındığı cevabının verildiğini söyledi. Özersay, aradan iki buçuk ay geçmesine rağmen polis soruşturmasının mahkeme aşamasına aktarılmadığını dile getirdi. "Bu soruşturmayı birileri oyalamaktadır" diyen Özersay, "Soruşturmayı oyalayan kimdir? Polis mi ya da Başsavcılık mı oyalıyor? Ünal bey kurum veya kurumlara bazı temkinlerde mi bulunmaktadır?" sorularını yöneltti.

Türkiye'de son dönemde ortaya çıkan sahte diploma skandallarının ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki sahte diploma skandallarının üzerinin örtme şansının çok az bulunduğunu da aktaran Kudret Özersay, "Biz bunun yakın takipçisiyiz, ne unuturuz, ne de unuttururuz, peşinizdeyiz" şeklinde görüş bildirdi.