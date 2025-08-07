Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan İbrahim Uçar ve Süleyman Göçer dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 05.08.2025 tarihinde Lefkoşa,da Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine Lefkoşa’da Vedat Kaner Sokak üzerinde İbrahim Uçar ve Süleyman Göçer’in tasarrufunda şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kanunsuz kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, bir adet altında yanık izi bulunan beyaz porselen tabak, bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlı Uçar’ın ifadesinde kokain olduğuna inanılan maddeyi araçları park ettikleri alanda yerde bulduğunu beyan ettiğini kaydetti. Polis, zanlının uyuşturucuyu yerde bulup bulmadığına dair araştırma yapacaklarını, bu nedenle kamera görüntülerini inceleyeceklerini açıkladı. Polis, maddenin analize gönderileceğini, ayrıca kokainin sarılı olduğu paket üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.