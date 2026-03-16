Güney Kıbrıs’ta yapılacak genel seçimler öncesinde yapılan son ankette, DİSİ’nin yüzde 16,1 ile birinci, AKEL’in yüzde 15,9 ile birincilik için yarıştığı seçimde en belirleyici unsurun yüzde 28,5 oranındaki kararsızlar olduğu ortaya çıktı.

Anketten çıkan diğer bir ilgi çekici sonuç ise Rum halkının endişe listesinin başında su sorunu olması. Katılımcıların yüzde 61’i olası su kesintilerinden çok kaygılı olduğunu söyledi.

Politis, Noverna şirketine 26 Şubat-11 Mart döneminde, oy kullanma hakkına sahip bin 20 kişi arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını “Yüzde 28,5 Kararsız ile Kaygan Siyasi Sahne… Noverna’nın Politis Hesabına İkinci Anketi” başlığıyla manşete çekti.

Genel seçimde hangi partiye oy verecekleri sorusuna katılımcıların yüzde 16,1’i DİSİ, yüzde 15,9’u AKEL, yüzde 9,6’sı ELAM, yüzde 8,7’si ALMA, yüzde 7’si Amesi Dimokratia (Doğrudan Demokrasi), yüzde 6,8’i DİKO, yüzde 2,4’ü Volt, yüzde 1,4’ü EDEK, yüzde 1,2’si Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İş Birliği, yüzde 1,1’i Aktif Vatandaşlar-Avcılar Hareketi, yüzde 0,8’i DİPA, yüzde 0,2’si “Siko Pano”, yüzde 0,1’i Yeşil Parti-Hayvan Partisi dedi. Yüzde 1,3 boş oy, yüzde 25,9 oy kullanmayacak/kararsız ve yüzde 1,3 cevap vermek istemedi.

Oy kullanacağının kesinlik derecesi sorusuna katılımcıların yüzde 70’i “kesin evet”, yüzde 21’i “belki evet”, yüzde 5’i “belki hayır”, yüzde 4’ü “kesin hayır” cevabını verdi.