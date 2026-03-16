Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Başkanlığa yeniden Celal Bayar getirildi.

Başkanlık sistemi altında gerçekleştirilen oylama neticesinde Celal Bayar 105 oy alırken, rakibi Ahmet Keskin 93 oy aldı.

Buna göre, Bayar'ın listesinde yer alan Çetin Serez, Yılmaz Hakverdi, Mustafa Efe, Erdoğan Balcılar, Mustafa Balcıoğlu, Işılay Arkan, Hülagü Aytaçoğlu, Erkay Kanak, Yusuf Özsoylular, Soner Çuvalcıoğlu, Hüseyin Sarıkamış, Özker Saraç, Reşat Karabetça, Sadık Arık, Hüseyin Cahit Çakır, Mehmet Dinçer Dağlıkoca, İlker Züğürt, Cihan Kombos ve Adnan Tokatlı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Yüksek Onur Kurulu’na Ali Osman Ünver, Öztürk Ünverdi, Soner Çuvalcıoğlu, Reşat Sertuğ, Peker Turgut ve Derviş Coşkuner, Yüksek Denetleme Kuruluna da Göksel Saydam, Ergün Vudalı, Oktay Öksüzoğlu ve Erden Özada seçildi.

Kurultayda ayrıca üç karar tasarısı onaylandı. Karar tasarıları şöyle:

“1. Anavatan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisinde alınan "İki Devletli Çözüm" kararları derneğimiz tarafından desteklenmektedir. Derneğimiz iki devletli çözüm, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ile Türk askerinin varlığından asla taviz verilmemesinden yanadır.

2. Derneğimiz şehitleri pahasına kurulmuş olan devletimiz KKTC'den asla vazgeçilmemesinden ve onun her bakımdan güçlendirilerek yaşatılmasından yanadır.

3. Filistin ve Gazze'de yapılan ve yapılmakta olan soykırım ile İran'a saldırıları şiddetle kınıyoruz.”