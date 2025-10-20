Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu FIFTA olağan Genel Kurulu’nda Şevket Songur başkanlığa tek aday olarak katılacak.
FIFTA’nın, Macaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda mevcut başkan Şevket Songur FIFTA Başkanlığına yeniden aday olurken genel kurulda başka aday çıkmadığı için tek aday olarak üye ülkelerden onay isteyecek.
23 Ekim’de gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul’nda Şevket Songur’un yanı sıra asbaşkan Serhat Deniz ve Milli Takımlar Menajeri Hişam Tarazi de katılacak.
Songur önümüzdeki 4 yıllık süre için FIFTA Başkanlığını yürütmeye devam edecek.