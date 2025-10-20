Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Federasyon Kupası yapıldı. Lefkoşa Number Eight Bilardo salonunda gerçekleştirilen Federasyon kupasında altı takım mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Federasyon Kupası’nı Green Pedal Cycling Spor Kulübü kazandı.

FİNAL YOLCULUĞU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Federasyon Kupası ilk tur maçlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Ortaköy Spor Kulübü’nü 3-0, Girne Halk Evi rakibi Mehmetcik Türk Çiftçiler Birliği’ni 3-0, Taşkınköy Spor Kulübü rakibi Aygün Spor Kulübü’nü 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı Final maçlarında Green Pedal Cycling Spor Kulübü rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-1, Taşkınköy Spor Kulübü rakibi Girne Halk Evi’ni 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ŞAMPİYON GREEN PEDAL CYCLİNG

KKTC Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen ve altı takımın mücadele ettiği Federasyon Kupası final karşılaşması Taşkınköy Spor Kulübü ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü arasında oynandı. Zorlu ve çekişmeli geçen final maçını 3-2 kazanan Green Pedal Cycling Spor Kulübü, kupayı müzesine götürerek 2025 yılının şampiyonu oldu. KKTC Bilardo Federasyonu Kupası 2025 Şampiyonu "Green Pedal Cycling Spor Kulübü" oldu.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

BİLARDO’YU ÜLKE GENELİNE YAYINLAŞTIRMAK

KKTC Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy yaptığı açıklamada, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcı takımları tebrik etti. Başkan, federasyonun bilardo sporunu ülke genelinde yaygınlaştırmak ve genç sporculara fırsat sunmak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

İLK TUR

Ortaköy Spor Kulübü 0-3 Doğu Akdeniz Üniversitesi

Girne Halk Evi 3-0 Mehmetcik Türk Çiftçiler Birliği

Taşkınköy Spor Kulübü 4-1 Aygün Spor Kulübü

YARI FİNAL

Green Pedal Cycling Spor Kulübü 3-1 Doğu Akdeniz Üniversitesi

Girne Halk Evi 0-4 Taşkınköy Spor Kulübü

FİNAL

Green Pedal Cycling Spor Kulübü 3-2 Taşkınköy Spor Kulübü