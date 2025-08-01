Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın dün düzenlediği basın toplantısında konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanlığı’nın “parasız ve kamusal eğitimin ortadan kaldırılması için bir araca dönüştüğünü” iddia ederek, eğitim sistemini ve seçmeci-eleme odaklı sınavları eleştirdi.

Disiplin Tüzüğü’nün değiştirilmesi gerektiğini belirten Gökçebel, yapılacak düzenlemelerin akran zorbalığı ve dijital suçlarla ilgili olması gerektiğini söyledi.

Gökçebel, “20 Temmuz Fen Lisesi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi neden her bölgede açılmıyor? Kolejlerde neden geliştirme yapılmıyor? Sınıflardaki öğrenci sayıları neden 35-40’a çıktı? Meslek liselerinin amacı nedir? Neden hâlâ atölye şefi ataması yapılmıyor? Atölyeler neden geliştirilmiyor? Çocuklar mesleği neden öğrenemiyor? Bunları tartışmıyoruz” ifadelerini kullandı.