Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, dün Cumhuriyet Meclisi’nde hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Derya, hükümeti ülke yönetimi konusunda ağır sözlerle eleştirerek, “Memleketi yönetecek stratejik bir kurum bırakmadınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Derya, hükümete yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek, “Sizin yaptığınızı EOKA bile yapmadı” dedi.

"Savaşı bahane edip memleketi savaş alanına döndüren enteresan bir hükümetsiniz" diyen Derya, "Yapacağınızı iddia ettiğiniz tasarrufla ne kadar kaynak oluşturmayı düşünüyorsunuz? Bu soru haftalardır arkadaşlarım tarafından soruluyor. Hiçbirine yanıt yok. Öngörüsüzlüğünüzü 'öngörülemez' diyerek örtmeye çalışıyorsunuz" dedi.

Derya, "Yasamayı by-pass ederek, kanun hükmünde kararnameler çıkartıyorsunuz. Sürekli olarak yasamanın yetkilerini, yürütme olarak by-pass ediyorsunuz. Bu demokrasilerde olmaz. Otokrasilerde olur" ifadelerini kullandı.