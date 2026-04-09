Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ekonomi yönetimi, hayat pahalılığı (HP) düzenlemesi ve hükümetin politikalarını hedef aldı, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Konuşmasında hükümetin ekonomik öngörülerine değinen İncirli, Maliye Bakanı Özdemir Berova üzerinden eleştirilerini dile getirdi. İncirli, “Öngörüsü olduğunu söylemek zorunda değil belki de Özdemir Bey. Kendisini yormayın, bazı şeyleri açıkça söyleyemez, devlet sırrı olmak zorundadır” dedi.

İncirli, “Adam bir zaman makinesi icat etti, ne kadar tasarruf yapacağını zamanda yolculuk yapıp biliyor. Berova’nın hesapla bir işi olmadığını herkes biliyor. Hesap makinesi yerine zaman makinesiyle işi götürecek” diye konuştu.

Hükümetin çalışanların maaşlarına yönelik planlarını da eleştiren İncirli, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Berova bir de çalışanların parasını emanete alacağını söyledi. Siz kimsiniz ki insanların parasını emanete alacaksınız?” diyen İncirli, hükümete duyulan güvenin zayıf olduğuna dikkat çekti.

İncirli, “Bu memlekette en az güvenilen kişiler sizlersiniz. Kimse size güvenmiyor. Sizin hiçbir şeyi emanete alamayacağınızı bu memleket biliyor” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı (HP) ödeneklerine ilişkin düzenlemeleri de eleştiren İncirli, hükümetin bu konudaki ısrarının temelinde bütçe açığı bulunduğunu vurguladı. “İnsanların paralarına elinizi uzatıyorsunuz” diyen İncirli, kesintilerin ödemesinin ileri tarihlere ötelenmesini de eleştirdi.

İncirli, “HP ödeneklerindeki kesintileri 2027 Ocak ayından vereceğinizi söylüyorsunuz. Kendinizin görevde olmayacağı bir zaman için nasıl taahhütte bulunabiliyorsunuz?” sözleriyle hükümetin politikalarındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen İncirli, ülkedeki gerginliğin çözümünün sandık olduğunu belirtti. “Bu memleketteki gerginliğin düşmesi için sandığı getirmeniz lazım. Başka bir şansınız yok” diyen İncirli, Haziran ayında seçim yapılması gerektiğini vurguladı.