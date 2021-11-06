Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni kabineyi yorumladı.
Erhürman büyük değişim bekleyenler de görmüştür diyerek Ciğerci Ahmet adıyla bilinen Lefkoşa’nın simgesinden bir anektod paylaştı...
Erhürman'nın paylaşımı şöyle;
"Ve kabine açıklandı... "Büyük değişimler" bekleyenler de görmüştür herhalde! Esas da, usul de, zihniyet de aynı. Rahmetli Ciğerci Ahmet'in dediği gibi yani: Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynısı!!!"
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