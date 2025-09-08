Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; taraflar arasında kurumsal destek, bilgi ve malzeme paylaşımı, afet ve acil durumlarda iletişim, lojistik ve teknik destek, ortak eğitim, tatbikat, seminer ve kongrelerin düzenlenmesi ile insani yardım faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası ölçekte koordinasyonun artırılması konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol çerçevesinde MEDPRONICS’in envanterinde bulunan telsiz ve haberleşme sistemlerini Sivil Savunma Teşkilatı’nın kullanımına sunacağı ve gerekli teknik destek ile konfigürasyonları sağlayacağının belirtildiği açıklamada, ayrıca olağanüstü durumlarda tarafların ihtiyaç duyulan ekipman, malzeme ve personelin hızla olay yerine ulaştırılmasında koordinasyon içinde çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, imzalanan protokolün ülkede afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini güçlendirmeyi, toplumsal dayanışmayı artırmayı ve kurumlar arası işbirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflendiği belirtildi.