KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı olarak 21 Haziran Pazar günü “33 Can, 33 Yıl” şiarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, hayatını kaybeden 33 kişi anıldı.

Açıklamada, anma etkinliğinin KKTC’den de adalet talebinin yükseltilmesi amacıyla meydanlara taşındığı belirtildi.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, şiirler okundu, 33 bağlama eşliğinde deyişler çalındı ve semah dönüldü.

-Sezikli: “Mücadelemiz yalnızca geçmişin hesabını sormak değil, geleceği de kurmak”

Etkinlikte konuşan KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı İbrahim Sezikli, “Madımak Katliamı’nda yitirilen 33 canı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını” kaydetti.

Sezikli, 33 yıl önce yaşanan acının hala yüreklerde olduğunu belirterek, adalet sağlanmadan ve hakikat bütünüyle ortaya çıkarılmadan yaraların kapanmayacağını ifade etti.

Alevilerin tarih boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğunu kaydeden Sezikli, mücadelelerinin yalnızca geçmişin hesabını sormak olmadığını, geleceği kurma mücadelesi olduğunu belirtti.

“Mücadelemiz, çocuklarımızın korkmadan yaşayacağı, inançların eşit yurttaşlık temelinde bir arada var olacağı, düşüncenin suç sayılmadığı, kimsenin kimliğinden dolayı hedef gösterilmediği demokratik bir ülke mücadelesidir.” diyen Sezikli, “Adalet yerini bulana kadar, hakikat bütün yönleriyle ortaya çıkana kadar, bu insanlık suçu ile gerçek anlamda yüzleşilene kadar” mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.