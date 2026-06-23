Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Masterler Halk Dansları ekibi, Türkiye’de Ayvalık ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Deniz ve Kum Günleri Festivali’ne katıldı.

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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, Cuma günü başlayan festivalde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Masterler Halk Dansları Ekibi “En geleneksel ekip” ödülünü kazandı.

Ayvalık Uluslararası Deniz ve Kum Günleri Festivali kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterileri, Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde yer aldı.

Festivale Sırbistan’dan üç, KKTC’den iki ve Moldova’dan iki grup olmak üzere toplam 250 halk dansları oyuncusu katıldı.

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