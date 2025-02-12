Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Şirin Gazi’nin Kaçış Fantazisi adlı sergisinin mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebileceği belirtildi.

Sergide sanatçının kaçış psikolojisinden etkilenerek suluboya ile çalıştığı resimlerinin sanatseverlerin izlenimine sunulduğu kaydedilen açıklamaya göre, Şirin Gazi, resimlerinin teması hakkında “Gitmekle kalmak arasındaki sıkışmışlık ile kadın olduğum için yaşadığım engellenmişliği anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını yaparken suda açılarak genişleyen yapısı nedeniyle kalıpların dışına taşan, itaat etmeyen bir materyal olarak tanımladığı suluboyayı tercih ettiğini bildiren Gazi, çalışmalarını suyun hareketine göre şekil vererek oluşturduğunu da belirtti.

- Zaimağaoğlu: “Oktay Öksüzoğlu’nun sergisi 25 Şubat'ta açılacak”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da tüm sanatseverleri, Şirin Gazi’nin 14 Şubat Cuma günü tamamlanacak olan sergisini izlemeye davet ederek, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Girne Halk Kütüphanesi’ndeki sergilerle ilgili bilgi verdi.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak gerek Lefkoşa’da açılmış olan gerekse de ilk kez Girne’de açılan birçok sergiye Girne Halk Kütüphanesi’nde ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, sanatçıların iç dünyalarının sesi olarak nitelendirdiği sanatsal çalışmaları, ülke içindeki tüm sanatseverlere ulaştırmak hedefiyle Kültür Dairesi himayelerinde Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Lefke’de birçok sergiye ev sahipliği yaptıklarını da vurguladı.

Açıklamada, Zaimağaoğlu, Şirin Gazi’nin sergisinin ardından 25 Şubat Salı günü Girne Halk Kütüphanesi’nde Oktay Öksüzoğlu’nun sergisinin açılacağı bilgisini de duyurdu.