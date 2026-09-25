Telsim’in, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği Sesli Kitap Projesi yeni eserlerle zenginleşmeye devam ediyor. Projenin yeni aşamasında, Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde altı yıldır düzenlenen Kısa Öykü Yarışması’nda ortaokul ve lise kategorilerinde birincilik elde eden öğrencilerin kaleme aldığı 12 öykü, usta tiyatro ve seslendirme sanatçısı Osman Alkaş’ın sesiyle hayat buluyor.

Tamamı Kıbrıs’ta geçen ve farklı temaları ele alan öyküler gençlerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve anlatım gücünü yansıtıyor. Osman Alkaş’ın etkileyici yorumuyla sesli kitaba dönüşecek olan öyküler için stüdyo çalışmaları başladı.

Bu çalışma, yalnızca bir sesli kitap projesi olmanın ötesinde, genç yazarların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştıran ve onları edebiyat dünyasına teşvik eden önemli bir kültür yatırımı niteliği de taşıyor. Aynı zamanda Storytel, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Telsim arasında kurulan iş birliğinin kalıcı ve uzun soluklu bir platforma dönüştüğünün de önemli bir göstergesi.

Bugüne kadar bu iş birliği kapsamında yayımlanan eserlerin Storytel kütüphanesine kazandırılması sürerken, Kıbrıs Türk edebiyatının önemli eserleri ve genç kalemlerin çalışmaları da dijital dünyada daha görünür hale gelecek.