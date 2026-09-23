Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen törene, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Selma Hasdemir, Ünye AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Koordinatörü Abdullah Aktaş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuklar ve sanatçılar katıldı. UBP Milletvekili Hasan Küçük de açılışa katılarak, sergiyi gezdi.

Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını, Kıbrıs Türk halkıyla bir araya getirerek, ortak kültürel mirasın izlerini göstermeyi ve Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağını sanat aracılığıyla daha da güçlendirmeyi amaçlayan sergi yarına kadar devam edecek.

Sergi kapsamında, bugün “tel kırma” ve “tel sarma” atölyeleri düzenlenecek.

-Tavlı

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı törende yaptığı konuşmada, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, aynı milletin birbirini tanıması, birlik ve beraberliğin güçlenmesi, Anadolu'dan Doğu Akdeniz'e güç birliğinin sağlam temellere oturtulması açısından önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını, zor şartlarda ayakta durdukları için tebrik eden ve birlik, beraberlik içinde yaşamaya devam edeceklerini belirten Tavlı, organizasyona katılan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin Anadolu'nun izlerini taşıyan ürünlerin bir araya gelmeye, birliği, beraberliği ve sevgiyi hissetmeye vesile olduğunu söyledi.

-Hasdemir

Ünye Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Selma Hasdemir de serginin, dernek atölyelerinde usta öğreticiler vasıtasıyla kadınlar tarafından üretilen, el emeği göz nuru eserleri sergilediğini belirtti.

Bu eserlerin dünyanın birçok yerinde Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak adına sergilendiğini dile getiren Hasdemir, Anadolu'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan kültürel buluşmada birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

-Aktaş

Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Koordinatörü Abdullah Aktaş ise, el sanatlarının sadece estetikten ibaret olmadığını, bir toplumun hafızasını, zevkini, emeğini ve hikayesini yansıttığını belirtti.

Kültürün insanları birbirine yaklaştıran en güçlü alanlardan biri olduğuna inandıklarını, bu nedenle Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kültürel değerlerin Kıbrıs Türk halkıyla buluşmasını son derece kıymetli bulduklarını söyleyen Aktaş, bu serginin Anadolu'dan Kıbrıs'a uzanan büyük bir kültür köprüsünün güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.