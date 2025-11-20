Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen “siper operasyonu” kapsamında tutuklanan zanlılar H.A. (E-49) ve Y.S. (E-49), bir ay cezaevine gönderildi.

“Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklu bulunan zanlılar, bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

- Tahkikat polisi olguları aktardı

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görülen duruşmada, İddia Makamı adına Savcı Fatma Damdelen ve sanık avukatıları hazır bulundu.

Meseleyle ilgili olguları aktaran tahkikat memuru Onur Gazinocu, 31 Ekim’de güvenilir kaynaklardan edindikleri bilgide zanlıların tasarruflarında çok sayıda tabanca olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Aynı gün Girne’de tespit edilen zanlı H.A’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramalarda Güney Kıbrıs menşeli iki av tüfeği fişeğinin bulunduğunu belirten Gazinocu, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Gazinocu, zanlı H.A’nın 1 Kasım’da Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde üç gün tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

- İlk etapta 11 tabanca bulundu

Bu süre zarfında yapılan tahkikatte Bostancı’da zanlının kullanımında bulunan MJ19EXK plakalı Ford Transit marka araçta arama gerçekleştirildiğini kaydeden Gazinocu, araç içerisinde 9 mm çapında 11 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 9 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Aynı gün zanlı H.A’nın tasarrufunda bulunan cep telefonunda yapılan tespitlerin ardından meseleyle bağlantısı olan zanlı Y.S’nin de tutuklandığını kaydeden Gazinocu, zanlı Y.S’nin ise 2 Kasım’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde iki gün tutukluluk emri temin edildiğini dile getirdi.

- Su kuyusuna atılmış 8 tabanca daha bulundu

Gazinocu, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada Bostancı-Akçay arasında bulunan su kuyusuna atılmış 8 adet tabanca parçasının da tespit edilmesiyle birlikte 19 adet tabancanın emare olarak alındığını ifade etti.

Gazinocu, 4 Kasım’da yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhinde sekiz gün tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

Kuyudan çıkarılan yanık vaziyetteki tabancalarla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı H.A’nın sözlü itirafında silahları aracının motor bölümüne gizlediğini, Hisarköy-Yılmazköy arasında aracını durdurup kontrol ettiğinde ısıdan dolayı tabancaların plastik aksamlarının eridiğini söylediğini kaydeden Gazinocu, söz konusu güzergahta yapılan incelemelerde ise yanık kalıntıları bulunan 4 parça halinde tabanca aksamlarının tespit edildiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili zanlı Y.S’nin de sözlü itirafta bulunarak, söz konusu tabancaları zanlı H.A ile birlikte kendisine ait aracıyla Lefkoşa’da tanımadığı bir kişiden teslim aldıklarını aktaran Gazinocu, zanlıların ifadeleri doğrultusunda Metehan bölgesindeki kameraların incelendiğini kaydetti.

-Birçok ifade temine edildi

Alınan tutukluluk süresince birçok ifade temin edildiğini ve zanlılara ait cep telefonu ımajlarının alınarak incelenmeye başlandığını kaydeden Gazinocu, ayrıca cep telefonları dökümlerinin de talep edildiğini belirterek tahkikatın kapsamlı olarak sürdürüldüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında emare alınan tabancaların, son günlerde ülkede meydana gelen ve toplum içinde infial yaratan kurşunlama olaylarıyla bir bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığını ifade eden Gazinocu, tabancalarla ilgili herhangi bir olguyla karşılaşılmadığını belirtti.

Gazinocu, 12 Kasım’da yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhinde sekiz gün daha tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

- Tahkikat yaklaşık 20 gün sürdü

Yaklaşık 20 gündür süren tahkikat süresince birçok kameranın incelendiğini belirten Gazinocu, konu suçların ağır ceza mahkemesine gelen suçlar olduğuna dikkat çekti.

Zanlı H.A’nın Güney Kıbrıs ve KKTC vatandaşı olduğunu ve araç alım-satım işi yaptığını belirten Gazinocu, 20 yıl İngiltere’de yaşadığını ifade etti.

İki farkı meseleden teminatı olan zanlı Y.S’nin ise KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kaydeden Gazinocu, eşinin Almanya’da yaşadığını dile getirdi.

Gazinocu, her iki zanlının serbest kalmaları halinde kaçmalarının aşikar olduğunu ifade etti.

Savcı Fatma Damdelen de, zanlıların yurt dışıyla ciddi bağlantılarının olduğunu belirterek, bir ay cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Sanık avukatıları da mahkemede söz alarak, tahkikat memuruna bazı sorular yöneltti, iddialarda bulundu.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet, zanlıların davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmeyen bir süre cezaevine gönderilmelerine emir verdi.