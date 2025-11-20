Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk toplantının olumlu bir havada ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Adada çözüm atmosferinin yaratılması için çaba ortaya konması gerektiğini vurgulayan Erhürman, buna yönelik 10 maddelik öneri sunduklarını belirtti.

Erhürman bu öneriler arasında; karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı, Metehan Sınır Kapısı’nda geçişlerin kolaylaştırılması, dostluk maçları yapılması, iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi’ni birlikte ziyaret etmesi, mülkiyet ile ilgili tutuklama ve yargılanmalar, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret yürütenlerin karşılaştığı bürokratik sıkıntılar, hellim meselesi, Avrupa Birliği Ad-Hoc Komitesi’nin tekrar kurulması, Kıbrıs Türk ile Kıbrıs Rum Güvenlik Kuvvetleri arasında iletişim kurulması ve iki liderin Metehan’da yol genişletme çalışmalarını ziyaret etmesi konularının yer aldığını anlattı.

5+1 toplantı yapılacaksa buna eli boş gitmek istemediğini belirten Erhürman, temsilcilerin sıklıkla bir araya geleceğini, liderlerin ise telefon ile görüşeceğini ve gerekmesi halinde bir araya geleceklerini kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin 4 maddelik metodolojiyi de ilk kez resmi olarak ilettiklerini belirtti.