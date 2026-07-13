Telsim, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği Kısa Öykü Yarışması kapsamında kazananların hikayelerinin paylaşıldığı "II. Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri" kitabının sözleşmesini imzaladı. Protokole Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, öykülerin editörlüğünü üstlenecek öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile öykülerin illüstrasyonlarını hazırlayacak Safir roman serisinin yazarı Kemal Behçet Caymaz imza attı.

İlk üç yarışmada ödüle layık görülen genç yazarların öykülerini bir araya getiren ilk kitabın devamı niteliğindeki bu yeni eserde, 4., 5. ve 6. Kısa Öykü Yarışmaları’nda dereceye giren öğrencilerin kaleme aldığı toplam 22 öykü okuyucularla buluşuyor.

SEFER TÜZ “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE BAŞLATTIĞIMIZ BU DEĞERLİ İŞ BİRLİĞİNİ YILLAR İÇİNDE BÜYÜTEREK SÜRDÜRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz şunları söyledi: "Gençlerimizin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve Kıbrıs'a dair anlatılarını kalıcı bir esere dönüştüren bu projenin tekrar hayata geçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız bu değerli iş birliğini yıllar içinde büyüterek sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Telsim olarak gençlerimizin sesini duyurmayı, onların üretkenliğini desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlamlı yolculukta bizimle birlikte yürüyen tüm genç yazarlarımızı ve onlara emek veren değerli öğretmenlerini tebrik ediyor, onları hayatın her alanında desteklemeye ve seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

KEMAL BEHÇET CAYMAZ “GENÇLERİN HAYAL GÜCÜNE ÇİZİMLERİMLE EŞLİK EDEBİLMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK OLDUĞU KADAR ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK DA TAŞIYOR.”

Öykülerin illüstrasyonlarını hazırlayacak olan Safir roman serisinin yazarı Kemal Behçet Caymaz da projeye dair duygularını şu sözlerle ifade etti "Her öykü, genç bir yüreğin Kıbrıs'a bıraktığı eşsiz bir izdir. Bir çizer olarak her hikayede bambaşka dünyalara misafir oldum. İlk kitabın sergisinde, gençlerin kaleminden dökülen öykülerin çizimlerimle hayat bulduğunu görmek ve onların gözlerindeki heyecan ile mutluluğa tanıklık etmek benim için paha biçilemez bir deneyimdi. Bu duygu, projeye aynı heyecan ve özveriyle devam etmem için bana ilham veriyor. Gençlerin hayal gücüne çizimlerimle eşlik edebilmek benim için büyük bir mutluluk olduğu kadar önemli bir sorumluluk da taşıyor. Bu anlamlı projenin bir parçası olma fırsatını bana yeniden sunan Telsim Vodafone ailesine gönülden teşekkür ediyorum."

CEYHAN ÖZYILDIZ “YARIŞMAYA KATILAN TÜM GENÇLERİMİZİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM.”

Kitabın editörlüğünü üstlenecek olan öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız ise şu değerlendirmede bulundu: “Bu kitabın editörlüğünü üstlenmek heyecan verici. Gençlerimizin kelime denizinde, onlarla beraber kulaç atmak, hayal dünyalarının izlerini sürmek, girdikleri kapıdan onların adımlarının üzerine basarak yürümek, bilinmeyen bir maceraya atılmak gibi. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum.”