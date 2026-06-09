Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından özel olarak hazırlanan “Katmanlar” sergisi, 12 Haziran Cuma günü saat 16.00’da GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılacak.

Resim, heykel, seramik ve baskı resim alanlarından oluşan toplam 50 eseri bir araya getiren sergi, ziyaretçilerine çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini keşfetme fırsatı sunacak. Aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 483’üncü sergi olma özelliğini taşıyan sergi, 1 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin küratörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün üstlenecek.

Prof. Erdoğan Ergün: “Katmanlar sergisinde yer alan eserler, farklı teknikler ve ifade biçimleriyle izleyiciyi çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Erdoğan Ergün, “Katmanlar” sergisinin farklı disiplinlerden eserleri bir araya getiren bir seçki olduğunu vurgulayarak, “Her sanat eseri görünür olanın ötesinde, sanatçısının düşünsel, duygusal ve kültürel katmanlarını da içinde taşır. ‘Katmanlar’ sergisinde yer alan eserler, farklı teknikler ve ifade biçimleriyle izleyiciyi çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor. Resimden heykele, seramikten baskı resme uzanan bu seçki, çağdaş sanatın zenginliğini ve dönüştürücü gücünü ortaya koyarken, her ziyaretçiye kendi anlam katmanlarını keşfetme fırsatı sunuyor” dedi.

Sanatın farklı seslerini ve bakış açılarını aynı çatı altında buluşturan serginin, sanatseverler için özel bir deneyim olacağını ifade eden Prof. Ergün, “Sanatın düşündüren, sorgulatan ve yeni ufuklar açan dünyasına birlikte tanıklık etmek üzere tüm sanatseverleri 12 Haziran’da GÜNSEL Sanat Müzesi’ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.