T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Cankat’ın eserleri, giden yolcu salonunda pasaport kontrol noktasının ardından oluşturulan sergi alanında yolcuların beğenisine sunuldu.

-Cankat: “Hayatta herkes kendisi ile yüzleşecek”

Sanatçı Leman Cankat, “Yüzleşme” sergisinin Ercan Havalimanı’ndaki ikinci sergisi olduğunu belirterek, serginin temel fikrinin insanın er ya da geç kendisiyle yüzleşeceği gerçeğine dayandığını söyledi. Cankat, sanata verdikleri destekten dolayı T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne teşekkür de etti.

-Özçelik: “Ercan Havalimanı’nı sanatın buluşma noktası yapacağız”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ise Ercan Havalimanı’nı yalnızca bir ulaşım merkezi olarak değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özçelik, “İnsanlara sadece ulaşım hizmeti sunmak yeterli değil. Aynı zamanda onların gönlüne ve ruhuna da dokunabilmek gerekiyor. Bu anlayışla sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Ercan Havalimanı’nda sergiler, kültürel etkinlikler ve sanatsal organizasyonlar düzenlemeye devam ediyoruz. Sanatçılarımıza destek vermeyi ve eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı önemsiyoruz.” dedi.