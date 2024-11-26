Simon Mistriel Aykut’un avukatlarının Rum Merkezi Cezaevi'ndeki tüberküloz (verem) vakasını gerekçe göstererek müvekkillerinin tutukluluğunun cezaevi dışında, sıkı denetim altında devam etmesi talebi mahkemenin dün yapılan duruşmasında reddedildi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, avukatlar, ileri bir yaşta olduğu ve ciddi rahatsızlıkları bulunduğunu gerekçe göstererek, Aykut'un ayak bileğine takip cihazı takılması, seyahat belgelerine el konulması ve benzeri önlemler alınarak sıkı koruma altında tutulacağı Lefkoşa’daki bir Yahudi ibadethanesine götürülmesi talebinde bulundu.

Gazete, mahkemenin ise, cezaevindeki tüberküloz vakasına anında müdahale edildiği ve Aykut’un söz konusu vakayla aynı bölümde kalmadığı gerekçesiyle bu talepleri reddettiğini belirtti.

Aykut'un, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Aralık 2024 tarihine kadar tutukluluğunun devamına karar verildi.