Haravgi gazetesinin haberine göre, Aykut’un destekçileri dün New York’taki BM binası önünde Aykut’un hapiste tutulmasına karşı bildiriler dağıttıklarını yazarken, üzerinde “Simon’u Serbest Bırakın” yazan bir van aracın da şehirde dolaştığını belirtti.

Habere göre, dağıtılan bildirilerde 75 yaşındaki Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’ta “siyasi bir tutsak” olduğu ve adil bir yargılama olmadan bir yıldan fazla bir süredir alıkonulduğu belirtildi. Bildirilerde ayrıca kanser hastası olan Aykut’un hayatının tehlikede olduğu ve ihtiyaç duyduğu acil tıbbi bakımın kendisine sağlanmadığı ifade edildi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberi fotoğraflı vererek, BM binası önünde Aykut destekçilerinin bildiri dağıttıklarını yazdı.