KKTC’de Kıbrıslı Rumlara ait topraklar üzerinde 43 milyon Euro değerinde inşaat yapıp satmakla suçlanan ve Rum tarafında tutuklu olan İsrailli iş insanı Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası savunmanın talebi üzerine 6 Şubat tarihine ertelendi.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza mahkemesinde dün gerçekleşen duruşmada Aykut’un davasının savunmanın talebi üzerine ertelendiğini yazan “Kathimerini.com.cy” haber sitesi, savunma makamının mahkemeyi Aykut’un kanser hastası olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve iddianameye verilecek cevabı kendisiyle görüşmek için süre istediğini kaydetti.

Haberde bir sonraki duruşmanın 6 Şubat’a ertelendiği ve Aykut’un o tarihe kadar tutuklu kalacağı da belirtildi.

Savunma avukatı Maria Neofitu’nun dünkü duruşmada Simon Aykut’un kanser olduğunu gösteren resmi sağlık raporlarını önceki akşam İngiltere’den aldığını belirttiği ve İngiltere’den özel doktorun, iddia makamının da onayıyla, sağlık sorunlarından ötürü Aykut’u muayene etmek üzere savunma tarafından çağrıldığı ifade edildi.

Haberde Aykut’un bunun öncesinde Rum kesiminde bir doktor tarafından muayene edildiği ve söz konusu doktorun Aykut’u çok sağlıklı bulduğu da anımsatıldı.

Neofitu yaşanan gelişmeden ötürü müvekkiliyle iddianameye verilecek yanıtla ilgili prosedürü görüşme zamanı olmadığını ve Aykut’la görüşmek aynı zamanda iddia makamını yeni tıbbi sonuçlar hakkında bilgilendirmek için biraz daha süre istediğini söyledi.

İddia makamının bu talebe itiraz etmediği ancak Aykut’un 6 Şubat olarak belirlenen bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasını istediği belirtilirken, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinin ise Aykut’un söz konusu tarihe kadar tutuklu kalmasına karar verdiği aktarıldı.