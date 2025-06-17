Birlik’ten yapılan açıklamada, Birleştirilmiş Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın dün Meclis’te oylanarak onaylandığı hatırlatılarak, bu gelişmenin sektör için büyük bir dönüm noktası ve sigortacılık alanında sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya ulaşma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Bu yasa değişikliğiyle birlikte, sektörün gelişimi için yeni imkanlar ve düzenlemelerin hayata geçirildiği, sigorta hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve denetimin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, bunun Kuzey Kıbrıs Türk sigortacılığının uluslararası standartlara daha yakın, güvenilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu yasa değişikliğinin, sektörümüze ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyor, bu vesile ile Sayın Başbakanımıza, Sayın Maliye Bakanımıza, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Cumhuriyet Meclisi Çalışanlarına, Sigorta Yöneticisi, Sigorta Yönetici Yardımcıları ve tüm daire personeline, yasa çalışmaları sırasında katkı koyan tüm meslektaşlarımıza, Meclis Genel Kurulunda oy veren tüm iktidar ve muhalefet vekillerine, Sigorta Acenteleri Birliği yetkililerine teşekkür eder, yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz.” denildi.