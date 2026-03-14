Güney Kıbrıs’ta devletin 2000 ile 2013 yılları arasında konaklama tesisleri sahiplerine, tesislerdeki bodrum katlarını sığınağa dönüştürmeleri amacıyla yaklaşık 4 milyon Euro ödeme yaptığı, ancak söz konusu sığınakların büyük bölümünün kullanılabilir durumda olmadığı ortaya çıktı.

Politis gazetesinin haberine göre, geçen hafta gerçekleştirilen kontrollerde sığınak olarak kayda geçirilen 194 yerin kullanılabilir durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta sığınaklarla ilgili yapılan kontrollerde çok sayıda sığınağın yasadışı şekilde daireye çevrildiği kaydedildi.

Yapılan anlaşmalarda boşluklar bulunması ve anlaşmaların yaptırım içermemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın da gerekli önlemleri alamadığı ifade edildi.

Gazete, 2000-2013 döneminde toplam kapasitesi yaklaşık 250 bin kişi olan 2 bin 300 sığınak yapıldığını kaydederken, Sivil Savunma tarafından geçen hafta ilk kez tüm sığınaklarda gerçekleştirilen kontrollerde bunların 194’ünün kullanılabilir durumda olmadığının tespit edildiğini yineledi.