Gönyeli’de meydana gelen "Kasti hasar, mülke tecavüz, ciddi darp, sarhoşluk, yaralama, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından tutuklanan Amgad Nazar Mohamed Elatta dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 23:45 raddelerinde zanlının alkollü içki tesiri altında Ortaköy'de ikamet eden eski kız arkadaşının evinin kapısını telefonlarına cevap vermediği gerekçesi ile tekme atmak sureti ile hasara uğratıp açarak mülke tecavüz ettikten yatak odasının kapısını kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşının yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup başını duvara vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip yine ona ait cep telefonunu yere vurup kırdığını kaydetti. Polis, zanlının apartmanın merdiveninde bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiği esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan S.J.K’nin yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettikten sonra olay mahallinde kırılan cam parçasını eli ile alp sağ ayak baldırına sokmak suretiyle kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, iki müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiklerini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde her iki müştekinin şikayetini geri çektiğini söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.