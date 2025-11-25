KKTC’de geçtiğimiz Cumartesi günü bir sağlık çalışanına yönelik gerçekleşen akıl almaz şiddet olayı, hem sağlık camiasını hem de halkı derinden sarstı. Girne’de turist statüsündeki 25 yaşındaki Ardağ Gülbeyaz’ın ambulans şoförü Ömer Tabur’un burnunu kırmasıyla sonuçlanan saldırı, ülkede sağlık emekçilerinin güvenliği konusunu yeniden masaya yatırdı.

Olay, Karaoğlanoğlu’nda bir bankanın otoparkında gece saat 01.10 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Gülbeyaz, 112 acil ekiplerinin yeğenine yaptığı müdahaleyi yetersiz bularak sinir krizi geçirdi.

Ambulans şoförü 56 yaşındaki Ömer Tabur ile sözlü tartışmaya giren Gülbeyaz, kısa sürede agresifleşerek fiziksel saldırıya dönüştürdü. Zanlı önce Tabur’un tişörtünü yırttı, ardından yüzüne attığı sert yumrukla sağlık çalışanının burnunu kırdı.

Saldırı sadece bununla sınırlı kalmadı, Tabur’un dudağında çatlak, sırtında ise sıyrıklar oluştu. Aldığı darbeler sonucu kafa travması geçiren Tabur, derhal hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Saldırının hemen ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri, Gülbeyaz’ı gözaltına almak istedi. Ancak saldırgan tavırlar gözaltı sırasında da devam etti.

Polis memurunun mahkemede aktardığı bilgilere göre, Gülbeyaz getirildiği RHA 4163 plakalı polis aracının tutuklu bölmesindeki kapıyı ayaklarıyla defalarca tekmeledi. Şiddetin boyutu o kadar büyüktü ki, kapının kilit mekanizması kırıldı.

Polisin açıklamasına göre, zanlı Türkiye vatandaşı, KKTC’de ise işsiz ve turist statüsünde bulunuyor.

Soruşturma çok yönlü yürütülüyor şu ana kadar 5 kişinin ifadesi alındı, 3 kişinin daha ifadesinin alınması bekleniyor. Gülbeyaz’ın “vahim zarar”, “ciddi darp”, “kasti hasar”, “sarhoşluk”, “rahatsızlık” ve “uygunsuz hareket” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Polis soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için zanlının ek tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme, zanlı Ardağ Gülbeyaz’ın 3 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.