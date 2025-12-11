Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Araç içerisinden hırsızlık

Girne’de 25 Eylül-22 Kasım tarihleri arasında, park halinde bulunan iki ayrı araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif kıyafetler, toplam 34 bin 495 TL ile 150 Stg nakit para ve 61 bin 885 TL meblağlı çek yaprağı kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-34) tespit edilerek tutuklandı.

Vahim zarar, kavga ve rahatsızlık

Lefkoşa’da bir apartmanın koridorunda saat 02.00’de, yüksek ses çıkarma konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.N.(E-24), M.A.K.(E-20) ve G.N.(K-31) bir taraf olup, diğer taraf olan M.J.M.(E-32) ve F.Ü.(E-43) ile birbirilerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı F.Ü.’nün burun kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.