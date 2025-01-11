Cumhurbaşkanlığı Sibel Tatar'ın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Mülkiyeli Şair Cemal Süreyya Sanat ve Siyaset Çalıştayı’nın” açılışında yaptığı konuşmayı yayımladı.

Sibel Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, bilim, kültür, akademi ve siyaset dünyasından konukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “hoşgeldiniz” dedi, çalıştayı onurlandırmalarından dolayı tebrik etti.

Çalıştayda bulunmaktan dolayı gururlu olduğunu belirten Sibel Tatar, büyük şair Cemal Süreya’nın anılması ve etkinliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşmesinden dolayı çalıştayı düzenleyen paydaşları kutladı.

Kültür insanlarına, şair, yazar ve sanatçılara sahip çıkmanın Atatürk’ün bir vasiyeti olduğunu anlatan Sibel Tatar, Atatürk’ün "Cumhurbaşkanı, milletvekili ve üst düzey mevki sahibi olabilirsiniz ancak sanatçı olamazsınız" sözüne Kıbrıs Türk halkı ve Cumhurbaşkanlığı olarak bağlı olduklarını vurguladı.

Cemal Süreyya’nın doğrudan politik yazı yazmadığını ancak şiirlerinde politikayla ilişkisini hissettirdiğini ve dönemin siyasi olaylarına şiirlerinde yer verdiğini dile getiren Sibel Tatar, Cemal Süreyya’nın çok şiir yazmak yerine az ve nitelikli şiir yazarak seçici olduğunu söyledi.

Cemal Süreya’nın şiirlerinde uzlaşmacı olduğunu ve sabit bir bakış tarzına sahip olmadığını anlatan Sibel Tatar, Cemal Süreya’nın “Eski edebiyatımızdan ve batı edebiyatının değerlerinden beslenirim. Şiirlerim bu iki edebiyatın çelişkisidir” sözlerine atıfta bulundu.

Kıbrıs Türk edebiyatı ve şiirinin, Türkiye şiir sanatından her zaman beslendiğini ve etkilendiğine işaret eden Sibel Tatar, birçok şiirde bu durumun görüldüğüne dikkat çekti.

Keyifli bir çalıştay olmasını dileyen Sibel Tatar, aynı zamanda bir mülkiyeli olan Ünal Çağıner’i de saygıyla andı.