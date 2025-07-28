Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde sezonun ilk plaj tenis turnuvası Kocareis’te tamamlandı. Mıracle Cash & More Cup ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde Kocareis Holiday Resort plajında düzenlenen sezonun ilk plaj tenis turnuvası 26-27 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası 13 + Çift Kadınlar 5, 13 + Çift Erkekler 13, 13 + Karışık Çiftler 13, yeni başlayanlar 11 olmak üzere 42 takım dört kategoride toplam 84 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. İlk gün 64, ikinci gün 30 toplam da 94 karşılaşma oynandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya birçok sponsorlar da ciddi katkı koydu.

SPONSORLARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona katkı koyarak destek oldu. KKTF ile GMB Tenisi Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ilk turnuvasına ana sponsorlar Mıracle Cash & More Cup,

Gazimağusa Belediyesi, Boğaz Endüstri Madencilik (BEM), Renoır Home, Yalçın Auto, Freesium, Carcy Motors, Squıre Alarms, Casa Goods, Ece Balcı Tasarım Atöylesi, 20 Temmuz Restoran, Kocareis Holiday Resort sponsor olarak ciddi katkı koyarak destek oldu.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen plaj tenis turnuvası Kocareis plajında 2 gün boyunca zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen maçlarda izleyicilere keyifli anlar yaşatılırken, kategorilerde oynanan final karşılaşmalar sonunda şampiyonlar belli oldu. Plaj Tenis Turnuvasında + 13 Çift kadınlarda Melis Mevlit-Nadir Çınarlılı, +13 Çift Erkeklerde Florin Sorodoc-Zeka Başel, +13 Karışık Çiftler Florin Sorodoc-Girne Yerebakan, Yeni Başlayanlarda ise Diana Monosikhina-Ali Küçüker birinci oldu.

ÖDÜLLENDİRME

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen Mıracle Cash & More Cup ana sponsorluğunda plaj tenis turnuvası final karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde kupa, plaket ve özel ödüller Mıracle Cash & More adına Cemre Tokatlı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Asbaşkanı Avni Ersuner, Genel Sekreter Güner Gülhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Balcı, Arkın Köseoğlu, Kocaresi Direktörü Destine Kocareis tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun ilk plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 Çift Kadınlar

1. Melis Mevlit-Nadir Çınarlı

2. Ecem Açıkel-Özay Barutçu

+ 13 Çift Erkekler

1. Florin Sorodoc-Zeka Başel

2. Marios-Antonis

+13 Karışık Çiftler

1. Florin Sorodoc-Girne Yerebakan

2. Rasim Ülker-Ecem Açıkel

Yeni Başlayanlar

1. Diana Monosikhina-Ali Küçüker

2. Yavuz Nurettin-Naile Günbay