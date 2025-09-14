Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı üç günlük programla yapıldı. Bu sezon 48. kez organize edilen Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirildi. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi cuma akşamı Yenikent Bulvarı Özel Seyirci Etabı ile başladı. Gösteri araçlarıyla birlikte toplamda 52 ekibin start aldığı etabın ardından 20 ekip rallide mücadele etti. Ralli ikinci gün Şirinevler bölgesinde hazırlanan nefes kesen etapla devam etti. Rallinin son gününde ise Kanlıköy, Türkeli ve Plümer bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilerek ralli tamamlandı.

ZAFER CEVDET ALPTÜRK-MEHMET ÇAĞLA İKİLİSİNİN

Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışın ikinci günü son etabında liderliği alan SD Motors Fina Rally Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi son günde de liderliklerini koruyarak zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Alptürk-Çağla ikilisi toplam 10 etabın 6’sında en iyi dereceyi yaparak zirvede yer aldılar. 3 etapta en iyi dereceyi yaparak ralli boyunca rakiplerine baskı uygulayan Goodyear Racing Team ekibi, Volkswagen Polo GTI Rally2 ile yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci olurken, ilk günün lideri SD Motors Fina Rally Team ekibi Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi Volkswagen Polo GTI Rally2 ile üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldu.

ÜNVER RÜSTEM 2025 MAHALLİ RALLİ KUPASI’NDA ZAFER İLKER BEŞOK-ŞEREF KARAOĞLAN İKİLİSİNİN

Bu sezon merhum Ünver Rüstem anısına yapılan Mahalli Ralli Kupası’nda, bu yarışın galibi Beşok Racing Team ekibi, Can-am Maverick R ile yarışan İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisinin oldu. İkinci Bilgimer RallyTeam ekibi, Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin olurken, üçüncü MKB Exchange Rally Team ekibi, Can-am Maverick R ile yarışan Tolga Güllü-Gökan Bolatcıoğlu ikilisinin oldu. Beşok-Karoğlan ikilisi ayrıca Sınıf R birincisi olurken gençler birincisi olmayı da başardılar. Güllü-Bolatcıoğlu ikilisi Sınıf R ikincisi olurken, Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi Sınıf R üçüncüsü oldular. Sınıf 1 birinciliğini kimselere kaptırmayan Baba-Kız, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi yine zirvede yer alırken, Sınıf 1 ikincisi Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisi oldu. Üçüncülük ise Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisinin oldu. Sınıf 2 birincisi Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisinin oldu. Sınıf 4’te ise birincilik Ford Fiesta R2 ile yarışan Remzi Hürkol-Barış Hürkol ikilisinin oldu. İkinci Honda Civic ile yarışan Mehmet Kaplan-Ümit Kolçak ikilisinin oldu. Kadınlar kategorisi pilotlarda birinci olan Yaz Muratoğlu ayrıca Genç pilotlar ikincisi ve Vahide Çobanoğlu Yarışın En Centilmen Sporcusu ödülünü de almaya hak kazandı. Kadın Co-pilotlarda ise Buse Bilgimer birinci oldu ve Genç Co-pilotlar ikincisi oldu. Kadın Co-pilotlar ikincisi ise Tanem Özdenya oldu. Genç Co-pilotlar üçüncülük ödülü Berke Zeki’nin oldu. Master Pilotlarda birinci Sami Doğan, ikinci Oktay Çocuk olurken, Co-Pilotlarda birinci Hüseyin Çocuk, ikinci Ali Burhan Sevil oldu.

ÖDÜLLERİ GÖNYELİ ALAYKÖY BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN AMCAOĞLU TAKDİM ETTİ

Yarışın ardından ödül töreni Demir Sokak’ta yapıldı ve dereceye girenlere ödüllerini Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gülgün Süt Mamülleri Direktörleri Mustafa Betmezoğlu, Yunus Betmezoğlu ve Akile Betmezoğlu, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Meclis Üyeleri Takdim etti.