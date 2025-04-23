Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde görev maksatlı seyir halinde bulunan Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şubesine ait RHA 4112 plakalı salon araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, saat 12.00’deki yangına ilk müdahale, araç sürücüsü görevli polis tarafından araçta bulunan yangın söndürme cihazıyla yapıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araçta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Soruşturma devam ediyor.