UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Hradec Kralove ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 40. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Beşiktaş, toplam skorda sağladığı 2-0'lık üstünlükle play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

TROSSARD İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın Arsenal'den transferi Leandro Trossard, 66. dakikada oyuna girdi ve siyah-beyazlı formayla ilk kez maça çıktı.