Paris Saint Germain ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avusturya'da karşılaştı.

PSG iki kere öne geçtiği maçı 2-1 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu. Galibiyet Kvaratskhelia ve Doue'nin golleriyle geldi. Brian Madjo, Aston Villa'nın tek sayısını kaydetti.

20' Kvaratskhelia takımını öne geçirdi. Yıldız oyuncu, ceza sahasına girer girmez topu sağına çekti ve müthiş bir vuruşla yakın köşeden ağları buldu.

45' İçeriye yapılan ortada Brian Madjo ayağıyla tekte yaptığı vuruşuyla ağları sarstı ve maça eşitliği getirdi.

62' Doue'nin golü önce ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. VAR kontrolünün ardından gol geçerlilik kazandı.