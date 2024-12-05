Polonya’ nın Kielce şehrinde 27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen IDO world Dance Championship - Dünya Dans Şampiyonası’na katılan derneğin sporcuları, çeşitli dallarda madalya ve kupa kazanmanın yanısıra final ve yarı finalde de yarışma şansı elde ettiler.

30 ülkeden yaklaşık olarak 5 bin dansçının katılım gösterdiği IDO Dünya Dans Şampiyonası’nda acrobasi, solo, contemporary, lirik, grup dansı ve jazz dallarında yarışan Sergen Özbay Dans ve Fitness Derneği ‘ne kayıtlı 11 sporcu, ülkemize 5 kupa ve 16 madalya ile döndü.

Sporcular, şampiyonada dünyanın farklı ülkelerinden sporcularla bir araya gelerek, önemli bir tecrübe yaşama şansına eriştiler.

Derecelerimiz;

Sergen Özbay Akro Dans Dünya 3.’sü

Hüseyin Güney Akrobasi Dünya Şampiyonu

Hüseyin Güney Contemporary ve Cazz Dünya 6.’cısı

İlem Hasret - Leila Bozkurt Cazz Dans Dünya 2.’cisi

İlem Hasret Cazz Lirikıl Dünya 6.’ cısı

Leyla Bozkurt Cazz Lirikıl Dünya 7.’cısı

Alya Yücelten, Vedia Usanmaz, Laura Gabriela Quadros, Milda Yürekli, Simay Çemender, Nisan Özer, İlem Hasret, Leila Bozkurt - Akro Grup Dans Dünya 6. cısı