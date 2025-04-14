Eski Başbakan Yardımcısı, bakan ve milletvekili Serdar Denktaş, aktif siyasete dönme kararı aldığını açıkladı.

Denktaş’ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kanal T’de katıldığı canlı yayında konuşan Serdar Denktaş, “Aktif siyasete dönme kararı aldım. Çeşitli opsiyonlar var. Ekibimle değerlendiriyoruz, ne yapacağımızı ve hangi opsiyonu kullanacağımızı açıklayacağız” dedi. Denktaş, mayıs ayının ilk haftası resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Denktaş, ülkenin içinde bulunduğu sürecin ve yaratılmak istenen kutuplaşmanın endişe verici olduğunu söyleyerek, bunun KKTC’ye yapılmış en büyük kötülük olduğunu kaydetti.

-“Başörtüsü meselesi seçime yöneliktir”

Başörtüsüyle ilgili tüzüğe karşı çıkan insanların başörtüsüne karşı çıktığı algısı yaratıldığını belirten Denktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke hiçbir zaman başörtüsüne karşı olmadı. Hiçbir başörtülü kadın bugüne kadar bir saygısızlıkla ya da bir ima ile karşılaşmadı. Buradaki mesele tartışmanın bir çocuk üzerinden ve dayatma ile gerçekleşmesi ve dinin siyasi emeller için kullanılması ile ilgili. Bu memleket İngiliz baskısına rağmen Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türklüğüne ve dinine sahip çıkmış bir memlekettir.”

Çıkarılan tartışmaların yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminde kutuplaşma yaratarak oy rantı sağlamak için başlatıldığını savunan Denktaş, “Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu kutuplaşmayı yaratmak bu ülkeye yapılmış en büyük suçtur” dedi.

-“İmam görevden değil, ülkeden uzaklaştırılmalı”

“Başörtüsüne karşı çıkan kafirdir, cenaze namazlarını kılmam, selalarını okumam” sözleriyle tepki çeken Hamitköy Camii imamının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili de konuşan Denktaş, şunları kaydetti:

“Görevden uzaklaştırılması yetmez, ülkeden de uzaklaştırılması gerekir. Çünkü kendisi bir din görevlisine yakışmayacak şekilde toplum arasına nifak tohumları ekmiştir. Bir imam olduğu için onu dinleyen ve inanan bir sürü insanı yanlış yönlendirmiştir.”

Serdar Denktaş, dini istismar edenlerin karşısında hep birlikte durmak gerektiğini söyledi.

-“Hakan Fidan ile görüşeceğim”

Kıbrıs sorunu ile ilgili dışarıda pişirilen, Kıbrıs Türk halkının da Rum tarafının da bilgisi ve kabulü dışında bir çözümün dayatılacağını savunan Denktaş, şöyle devam etti:

“Oysa ki bizim üzerinde çalıştığımız ‘adım adım sonuç’ dediğimiz ve ilk olarak normalleşme sürecini içeren alternatif bir yöntem mevcut. Bunun aksine her iki topluma da dayatılacak bir model geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir çatışmaya zemin hazırlayacaktır. Bu ada üzerinde en son istediğim şey böyle bir durumun ortaya çıkmasıdır.”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan randevu talep ettiğini ve bu talebe olumlu dönüş aldığını belirten Denktaş, şöyle konuştu:

“Kıbrıs sorunu Türkiye olmadan çözülemez. Bu konuları istişare halinde, bilgi alışverişi yaparak sürekli konuşmalıyız. Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye’nin çıkarlarını korumak üzere hareket etmeliyiz. Bu nedenle Sayın Fidan’dan randevu talebim oldu. Kendisi buraya geldiğinde ben yurtdışındaydım. Programı en yoğun olan bakan ve Türkiye’de de çok az bulunabiliyor ama yakın zamanda görüşme gerçekleşecektir.”