Japonya'da Osaka kenti 55 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı EXPO fuarıyla, gelecek 6 ay boyunca teknoloji ve inovasyonun merkezi olmayı hedefliyor.

Asya kıtasının ilk EXPO'su "Osaka 1970" ile ülkenin ikinci EXPO'su "Aichi 2005" sonrası Japonya şimdi üçüncü kez uluslararası etkinliğe ev sahibi oluyor.

Osaka kentinin kıyısındaki, yerel dilde "Rüya Ada" anlamındaki yapay Yumeşima Adası'nda dün başlayan fuar 13 Ekim'e kadar sürecek.

Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'nın ev sahipliği yapacağı fuar, "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" mottosuyla gerçekleştiriliyor.

ABD ve Çin dahil 160'a yakın ülke ve bölgeden "kültür ve teknolojilerin" sergileneceği fuarın günde 227 bin, 6 ayda ise 28,2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Japonya hükümeti fuarın ülke çapında 2,9 trilyon yen (20,2 milyar dolar) değerinde ekonomik etki oluşturmasını bekliyor.

- Guinness'e giren 2 kilometre uzunluğundaki devasa "Büyük Halka"

"Asya'nın ilk EXPO'suna" 1970'de ev sahipliği yapan Osaka, ağırladığı 64 milyon ziyaretçi ile "20. yüzyılın en çok ziyaret edilen EXPO'sunu" düzenlemişti.

Tarihi deneyimi yeniden hedefleyen Osaka, bu sayede Asya bölgesinde küresel imajını güçlendirmek için fuara büyük yatırım yapmayı amaçlıyor.

Japonya İmparatoru Naruhito, açılış töreninde, uluslararası fuarın "dünyanın sürdürülebilir bir gelecek oluşturması için bir fırsat" olmasını umduğunu bildirdi.

1,5 milyon metrekarelik yapay adada, başta Japon hükümeti ve ulusal şirketler dahil toplamda 8'i "İmza Pavyonları" olmak üzere 70'e yakın pavyon konuklarını bekleyecek. Bu pavyonlar toplamda 184 gün sürecek fuarda 700'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"Çıtır çörek" şeklinde, mavi ve kırmızı renkte, çok gözlü, "hücre ve suyun füzyonundan doğan gizemli canlı" şeklinde tanıtılan kurgusal "myaku-myaku" karakteri, etkinliğin maskotluğunu yapacak.

20 metre yüksekliğe ve 2 kilometre çevre uzunluğuna sahip "gök-geçit" hizmeti verecek devasa "Büyük Halka" fuarın başyapıtları arasında gösteriliyor. Guinness Dünya Rekorları'na dünyanın en büyük ahşap mimari yapısı olarak giren daire yapı, "farklı ülkelerin bağlantısı" vizyonuyla pavyonları çevreleyecek.

- 6 ay boyunca haftalık temalar

Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri'ne ulaşmak için çabaların artırılmasına yönelik Osaka 2025 Expo'yu "kaçırılmaması gereken kritik bir platform" olarak görüyor.

Fuar takvimindeki "tema haftalarına" göre nisan ve mayısta "Gelecek İçin Kültürleri Ortak Oluşturma" ile "Topluluk ve Hareketliliğin Geleceği" haftaları düzenlenecek.

Haziranda "Yaşamın Gereksinimleri: Yiyecek, Giyim ve Barınma" ile "Sağlık ve Refah", temmuzda "Öğrenme ve Oyun" temalı haftalar gerçekleştirilecek.

Ağustosta "Barış, İnsan Güvenliği ve Onur", eylülde "Dünya'nın Geleceği ve Biyoçeşitlilik, ekim ayının yarısına kadar da "SDG'ler+Geleceğin Ötesinde Yaşam Toplumu" temaları işlenecek.

Küresel sorunların çözümü hedefiyle izlenecek haftalık gündem 6 ay boyunca yerli ve yabancı misafirlere, ilgili alanda kamu ve özel sektörlerin yeni teknolojilerini tanıtacak.

Fuar sayesinde Japon kültür zenginliğinin ev sahipliğinde çığır açan inovasyonların 150'yi aşkın ülke temsilcilerine sergilenmesi, deniz aşırı yatırımların teşviki hedefleniyor.

- Neler sergilenecek ?

Yerli ve deniz aşırı ziyaretçiler, Ay'dan alınan numuneler, son teknoloji robotlar ve pluripotent kök hücrelerden (iPS) oluşan kalbi dahil birçok tarihi ve inovatif ürünü yerinde görebilecek.

Fuarda kurulan 13 bin metrekarelik "evrenin ve yaşamın kökeni" pavyonunda, Japon araştırmacıların 2000'de Antarktika bölgesinde keşfettiği "Mars kayası" ziyaretçilere açılacak. Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsünce (NIPR) korunan cisim, 13 kilogram ağırlığında, 29 santimetre uzunluğunda, 22 santimetre genişliğinde ve 16 santimetre yüksekliğinde.

Analizlerde, suyla tepkime sonucu oluşan mineralleri içerdiği saptanan kayanın "Mars'ta bir zamanlar suyun var olduğuna" dair kanıt oluşturduğu iddia ediliyor.

1969'daki "Apollo 12" uzay misyonunda çıkarılan bir "Ay kayası", 1970 Osaka EXPO'da oldukça ilgi çekmişti. Japonya, 55 yıl sonra yeniden ilgi odağına "uzay faaliyetlerini" alıyor.

Öte yandan 2020'de Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "Hayabusa 2" keşif aracının Ryugu asteroitinden çıkardığı kumun da fuarda sergilenmesi planlanıyor.

- "Hilal ve Yıldız" tasarımlı 900 metrekarelik Türkiye pavyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, 13 Nisan'da Japonya'nın Osaka şehrinde başlayan EXPO 2025 etkinliği ve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, EXPO 2025'de 900 metrekarelik büyük bir Türkiye pavyonunun olduğunu belirterek "Ülkemizin zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanladığımız bir pavyonumuz orada bulunmakta. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türkiye Milli Günü olarak Osaka'da, Japonya'da kutlayacağız." bilgisini verdi.

Büyük bir pavyonla EXPO 2025'te yerini alan Türkiye, "Hilal ve Yıldız" tasarımlı pavyonuyla, küresel ziyaretçilerine ülkenin zengin kültürünü yansıtacak.

Işıklandırılmış "Hilal ve Yıldız" tasarımının yer aldığı pavyonun her iki cephesinde, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına atıfta bulunan, dalga formunda bir yapı yer alıyor.

"Medeniyetlerin Altın Çağı" temalı pavyonda lojistik, savunma, turizm, ulaşım, tekstil, yeraltı kaynakları, inşaat ve bilişim teknolojileri görücüye çıkarılacak.

- Sergi, müzik dinletisi, mehter ve Türk mutfağı

900 metrekarelik pavyonun ana girişindeki bor kaplı ağaç enstalasyonu (yerleştirme) da Türkiye'nin sahip olduğu bor rezervinin zenginliğini simgeliyor.

"Barış Manço Dijital Sergisi" açılacak pavyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanacak. "Ney" ve "tambur" eşliğinde Türk müziği dinleyicilerle buluşturulacak.

Dünyanın en eski askeri bandolarından ve Osmanlı Devleti'nin sembolü olan mehter de tanıtılacak. Ayrıca 25-31 Mayıs'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında atölye çalışmaları yapılacak.

Pavyonda düzenlenecek çok sayıda etkinlikle "Türkiye Yüzyılı" vizyonu küresel düzeyde güçlendirilecek.

- "Sıfır Atık Projesi", 15 Temmuz ve Yusuf Dikeç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamındaki sergi, fuarda 1-7 Haziran'da açılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de kapsayan hafta boyunca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan belgeler ziyaretçilerle paylaşılacak.

Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve verdiği pozla dünya gündemine gelen milli atıcı Yusuf Dikeç de ağustosta fuara konuk olacak.

- Son veriler

Japon hükümetinin belirlediği 14 milyonluk ön bilet satış hedefi doğrultusunda şimdiye kadar fuar için yaklaşık 9,1 milyon ön bilet satıldı.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi de açıklamasında, fuarın operasyonel maliyetinin "denge noktasının aslında 18 milyon bilet" olduğunu söylemişti.

Yapay adadaki EXPO sahasının inşaat maliyeti, ilk tahminlere göre neredeyse iki katına çıkarak 235 milyar yene (yaklaşık 1,65 milyar dolar) ulaştı.

- BIE'den "Osaka 1970" övgüsü

Japonya, Paris merkezli Uluslararası Sergiler Bürosunun (BIE) Kasım 2018'deki genel kurulunda adaylar Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak EXPO 2025'in ev sahibi seçilmişti.

BIE'nin mevcut Genel Sekreteri Dimitri Kerkentzes, Osaka Expo fuarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1970 Osaka Expo'nun, dünya fuar tarihinin "en ünlülerinde biri" olduğunu kaydetti.

Kerkentzes, ziyaretçi sayısıyla 20. yüzyılın en kalabalık fuarı gösterilen etkinlik sayesinde Japonya'nın dünyaya açıldığını ve teknolojisini gösterdiğini söyledi.