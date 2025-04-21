Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün yıldızı Şenol Şöför, 28. Hafta mücadelesinde Mesarya maçının 75. dakikasında dizinden sakatlanarak maça devam edemedi.

Topa hamle yapmak isterken bir anda acı içerisinde yerde kalan Şenol Şöför’e kesin teşhis dün çekilen MR sonucuna göre kondu. MR sonucunda golcü oyuncu Şenol’un ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı.

Şenol kısa süre içerisinde ameliyat olacak. Süper Lig Gol Krallığı yarışında 25 golle önde olan Şenol Şöför sezonu kapatırken, uzun süre sahalardan uzak kalacak.