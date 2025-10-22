Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, “Juju” olarak bilinen UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal ile seçim günü tartıştıkları öğrenildi.

İnternet yayıncısı Serdinç Maypa’nın iddiasına göre olay şöyle gelişti:

Yer Girne 19 Mayıs Koleji okulu, seçim günü. Küçük bir sandık sorunu sebebi ile olay büyümesin diye okula giden Girne Belediye Başkanı Murat Șenkul, kendi arkadaşlarını ve UBP’nin sandıktaki seçim görevlisini sakinleștirip olaya büyümeden müdahale ediyor ve olay kapanıyor .

Bu olay esnasında orada Juju’nun kız kardeşinin eşi yani yeni damat da bulunuyor. Buraya kadar her şey normal. Ardından assollist edaları ile Juju olay yerine geliyor, Murat başkana seslenip elini sıkıyor ve olayın geçtiği sandığa gidiyor.

Bir müddet sonra Juju, Murat başkanın yanına dönerek “Murat bey bir gelebilir misin” diyerek ona seslenerek yanına çağırıyor. Murat başkan buyurun diyerek olduğu yerden de konuşabileceğini söylüyor. Ve Juju anında tipik o küstah tavrını takınarak “sen kimsin de bizim damadımıza laf söylüyorsun” diyerek şova başlıyor!

Murat başkan önce şaşırıyor, çünkü olayın geçtiği ortamda hiç bir şekilde damat ile konuşmadığı için damada dönerek “abim ben sana o tartışmada tek bir laf ettim mi ?” diye soruyor. Damat “hayır Murat bey” diyor.

Juju bu durur mu?

Alıșmıș olduğu, daha doğrusu değerlisi olduğu Ünal Üstel sebebi ile alıştırılmış olduğu tarzda küstahlığa bürünüp, rezilliğe devam ederek sesini yükseltmeye ve Murat başkana yüksek tonda konuşmaya devam ediyor !

Ve nihayet Murat başkan dayanamayıp ona “kendine gel ben Girne Belediye Bașkanıyım sen kimsin ki benimle böyle konuşabiliyorsun” diyor.

Juju durmuyor ve rezaletin boyutunu büyütüyor Bana Devletin tüm yetkililerini buraya getirtmeyin, Polisi bana buraya yığdırtmayın” demesi ile Murat başkan artık dayanamıyor ve haddini bildiriyor.

“Sen kimsin be ama? Kendini ne zanneden da Devletin yetkililerini, Polisi sanki emrinde çalışırlarmış gibi buraya yığacan, kimsin sen?” diyerek oradaki kalabalığın içinde ağzının payını veriyor .

Juju söylene söylene polisin yanına giderek oradan laf atmaya devam edince Murat başkan.. “Alıștın sen sizin Milletvekillerinize, Bakanlarınıza böyle hadsizce konuşmaya ama karşında onlar yok ben varım” diyor.

ŞENKUL’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, geçtiğimiz pazar günü UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal ile yaşadıkları tartışmayı dün Genç TV’de anlattı.

Şenkul, Fatma Ünal’ın kendisine yönelik “Buraya devleti ve polisi yığarım” sözlerine tepki gösterdi.

Tartışmanın detaylarını anlatan Şenkul, olayın küçük bir anlaşmazlıktan büyüdüğünü belirtti:

Şenkul, tartışmanın tam anlamıyla Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal ile değil, ekipler arasında küçük bir gerginlikten kaynaklandığını söyledi şöyle konuştu: “Biz de bölgenin belediye başkanıyız, iki tarafı da tanıyoruz. Konuştuk, ilk anda biraz elektriklenme oldu ama ardından olay sakinleşti. Çok küçük bir olaydı” dedi

Şenkul, sonrasında kendisine yöneltilen “Buraya devleti ve polisi yığarım” sözlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “Bu haddini aşmaktır. Kusura bakmayın ama ‘sen kimsin’ demek zorundayım. Bunu kim söylerse ‘sen kimsin’ derler. Bunu başbakan bile söylemez. Ben belediye başkanı olarak söyleyemem. Devlet herkesin devletidir” dedi.