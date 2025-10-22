Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Devlet Bahçeli’nin "81 Düzce'den sonra, 82 Kuzey Kıbrıs olmalıdır" açıklamalarını yanıt verdi.

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Devlet Bahçeli’nin endişesi siyasi vizyon, ülke veya yurt sevgisi değildir.

Bunların endişesi KKTC’yi arka bahçe olarak gören zihniyetin son bulmasıdır.

Ülkeye çöken tetikçiler, mafya ve kara para düzeninin ve bu düzenden beslenenlerin hortum borusunun kesilmesi hayati önemdedir.

Sana söz keseceğiz. Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz.”