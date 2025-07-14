Türkiye’de ‘cinayet’, ‘uyuşturucu’ ve ‘silah kaçakçılığı’ gibi birçok suçla anılan Casperler çetesinin üyesi olduğu iddia edilen zanlı Enver Sezai Kuvvetli Girne’de ‘İzinsiz ikamet’, Şiddet tehdidi’, ‘Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket’ suçlarından tutuklandı.

Kullanımındaki cep telefonunun Whatsapp uygulaması üzerinden, Türkiye’de adı birçok kötü suçla anılan Casperler çetesi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesi ile ölümle tehdit eden zanlı Kuvvetli, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı, Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 12 Temmuz tarihinde tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlı Enver Sezai Kuvvetli’nin kullanımındaki cep telefonu Whatsapp uygulaması üzerinden Türkiye’de Casperler çetesi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesi ile bir şahsa, “Senin kafanı koparacağız, sana gereken yapılacak, ileri geri konuşmanın bedelini ödeyeceksin” içerikli tehdit mesajları gönderdiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 3 Haziran tarihinden bu yana ülkede kaçak kaldığını muhaceret kontrolünün yapılacağını belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi