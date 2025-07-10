Türkiye’de açılan davalarda aldığı hapis cezaları gıyabında görülen mahkemelerde kesinleştirilen gazeteci Şener Levent hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldı.

Levent’ten “teslim olması” istendi, aksi halde yakalanarak Ankara’ya sevk edileceği bildirildi.

Avrupa Gazetesi’nin manşetinde duyurduğu habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “adli yardımlaşma” protokolüne dayanarak KKTC yargısı aracılığıyla Levent’e tebligat gönderdi. Tebligatta, Levent’in istinaf başvurusu yapmadığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasının kesinleştiği ve 10 gün içinde iki adet vesikalık fotoğrafıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak teslim olması gerektiği belirtildi.

Tebligatta, 18 Şubat 2025 tarihli karara atıf yapılarak “10 gün içinde müracaat etmediğiniz takdirde yakalama emri çıkarılacak ve yakalandığınız yerden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevkiniz sağlanacaktır” denildi.

Ankara’da açılan davalarda Levent hakkında biri 6 ay, ikisi 1 yıl hapis cezası verilmişti. Avrupa Gazetesi, bu süreci “Tayyip Erdoğan faşizmi Türkiye’deki siyasi tutuklamalara Kıbrıs’ı da dahil etmek istiyor” ifadesiyle yorumlarken, Levent’in teslim olması yönünde çağrı yapıldığını duyurdu.

Levent hakkında çıkarılan yakalama emri, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskılara yeni bir örnek olarak değerlendirilirdi.

ESENDAĞLI: TÜRKİYE’YE İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Öte yandan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile KKTC arasındaki “Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi”nin 36. maddesine dikkat çekti.

Söz konusu maddeye göre, geri verilmesi talep edilen kişi istenilen ülkenin vatandaşı ise iade talebi kabul edilemez. Esendağlı, bu hüküm doğrultusunda, “Dolayısıyla Şener Levent veya başka herhangi bir KKTC vatandaşının, Türkiye’deki bir mahkeme tarafından verilmiş bir mahkumiyet kararı nedeniyle Türkiye’ye iadesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.