Kamu çalışanları, emekliler ve Sosyal Sigorta emeklilerinin maaşlarında hayat pahalılığı hesaplamasının değiştirilmesine ve toplu iş sözleşmesi düzeninin değişmesine yönelik yasa tasarılarına karşı çıkan ve dün genel greve giden 33 sendika, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Eyleme destek veren 33 sendikaya örgütlü binlerce yurttaş meclis önüne yürüdü.

Polisin geniş çaplı güvenlik önemleri aldığı gözlemlenirken, TC Elçiliği önüne bariyer çekilmesi dikkat çekti.

Eylemde, “Hırsızlığa, Adaletsizliğe ve Yoksullaştırmaya Son! Susmayacağız”, “Parayı saraya değil, okullara ayırın”, “Servetiniz, emekçilerden çaldıklarınız” yazılı pankartlar taşındı.

Binlerce eylemcinin Meclis önüne yürümesinin ardından sendika başkanları sahneye davet edildi.

Eylemde, binlerce kişi tarafından "hükümet istifa" sloganları atıldı.

Eylemde yapılan konuşmalarda özetle, UBP - YDP - DP Hükümeti'nin hayat pahalılığı konusundaki düzenlemeyi geri çekeceği güne kadar grev ve eylemlerin süreceği belirtildi.

Bu konuda Başbakan Ünal Üstel ile yapılan görüşmelerde, "yapabileceğim bir şey yok" yanıtı alındığı belirtilen açıklamalarda, Hükümet'in istifa etmesi yönünde çağrı yapıldı.

MECLİS'İN KAPISI YIKILDI

Meclis önünde bulunan eylemciler, yumurta fırlatarak istifa çağrısında bulundu.

Açıklamaların ardından “hükümete kapıdan sesleneceğiz” diyen sendika başkanları, Meclis’in kapısını yıktı. Hemen ardından “hükümet istifa” sloganları atıldı.

Kapının yıkılmasının ardından yapılan açıklamada, “Eğer yasa geri çekilmezse, eylemler daha farklı boyutlara girecek. Hükümeti uyarıyoruz! O Meclisi başınıza yıkarız!” denildi.

ORTAK AÇIKLAMA

Açıklamaların ardından ortak açıklama okundu. Halkı fakirleştiren, çalışanların haklarını ihlal eden ve demokrasiye zarar veren uygulamalara karşı 33 sendika ve emekçiler kararlılıklarını vurgulandı. Açıklamada; Hükümete, israf ve partizanlıkla halkın ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi bırakma çağrısı yapıldı.

Sosyal adaletin tehdit altında olduğu, eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve kamu altyapısının çöküşe geçtiği bir dönemde emekçilerin, toplumu koruma iradesiyle harekete geçtiği ifade edildi. "Tasarıları çekin, bırakın ve gidin!" mesajıyla hükümete net bir uyarı yapıldı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, mitingde imza sahibi 33 sendika ve çağrımıza kulak vererek bu alanı dolduran emekçiler olarak, UBP-DP-YDP hükümetinin örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme girişimlerine karşı mücadele etme ve sesimizi yükseltme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler;

İkramlardan, törenlerden, gezilerden, fuarlardan, ağırlama giderlerinden, partizanlıktan, rüşvetten, ihalelerden, imtiyazlardan vazgeçtiniz mi?

Çocuklarımızı konteynerlerden, dershanelerden, vatandaşı özel hastanelerden kurtardınız mı?

Özel sektörde de sendikalaşma hakkı sağladınız mı?

Asgari ücreti en düşük kamu maaşına endeksleyip HP'yi (hayat pahalılığı ödeneğini) otomatik yansıtmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü?

Yasa gücünde kararnamelerle demokrasinin katledilmesini kabul etmiyoruz.

Vatandaşın yoksullaştırılmasını, servet sahiplerinin korunmasını kabul etmiyoruz.

Çalışanların, ücretlilerin, emeklilerin, sosyal yardım alanların ezilmesini ve hükümetin israfa devam etmesini kabul etmiyoruz.

Hukuksuzluğu, antidemokratik davranışları ve "ben yaparım olur" zihniyetini kabul etmiyoruz.

Sosyal adaleti ve sosyal barışı tehdit eden bu anlayışı kabul etmiyoruz.

Sadece ekonomik değil, siyasal olarak da dışa bağımlı politika güdenlerin elinde gün be gün toplumun yok olmasını kabul etmiyoruz.

Ey hükümetçilik oyunu oynayanlar!

Nüfus politikanız yok!

Okullar, hastaneler, mahkemeler, hapishaneler, kamusal hizmetler, yollar çöktü, haberiniz yok!

İradeniz defalarca gasp edildi, duruşunuz yok!

Memleket elden gitti, gaileniz yok!

Siz koltuğa hizmet etmeye ant içtiniz; biz memleketimiz için gaile çekeriz.

Siz cebinizi korursunuz; biz vatandaşın geleceğini düşünürüz.

Siz patronları seçtiniz; biz emekçilerle bir bütünüz.

Buradayız, karşınızdayız!

Hep birlikte haykırıyoruz:

Tasarıları çekin!

Bırakın ve gidin!

Çünkü bu konu sizi aşar!”