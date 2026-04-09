UBP Milletvekili Zorlu Töre, son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Töre, bazı sendika temsilcilerinin daha önce “kanun gücünde kararname geri çekilsin, genel grevi askıya alacağız” yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak, bugün gelinen noktada bazı sendikaların eylemlere devam edeceklerini söylediğini aktardı.

Bazı sendika temsilcilerinin seçim tarihiyle ilgili talepler dile getirdiğini de ifade eden Töre, bu duruma tepki gösterdi. Töre, “O zaman sendika başkanları hükümet kursunlar, başbakan çıkarsınlar, bakanlar tayin etsinler, ülkeyi onlar yönetsinler” dedi.

Sendikal eylemin bir hak olduğunu vurgulayan Töre, ancak sürecin bir noktada uzlaşıyla sonuçlanması gerektiğini belirtti.