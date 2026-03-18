Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği eski Başkanı Mahmut Erden, ülkede derinleşen süt krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaşanan sorunun temelinde ihracata aşırı bağımlı yapı ve devletin yetersiz müdahalesi olduğunu savundu.

Erden, KKTC’de günlük süt üretiminin büyük bölümünün ihracata gittiğini hatırlatarak, Orta Doğu pazarında yaşanan tıkanmanın tüm sistemi kilitlediğini belirtti.

Limanlarda bekleyen konteynerlere dikkat çeken Erden, her gün yüzlerce dolar demuraj ücreti ödendiğini, konteyner başına ise binlerce dolarlık risklerin oluştuğunu ifade etti. Sektörün uzun süredir yapısal sorunlar taşıdığını dile getiren Erden, yeni ihracat pazarlarının açılmasının artık zorunlu hale geldiğini vurguladı. Mahmut Erden, Afrika ve Güneydoğu Asya gibi alternatif pazarların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erden, mevcut tabloyu “sistem tıkandı” sözleriyle özetlerken, devletin sürece müdahil olmamasını eleştirdi ve sektörün en zor döneminde yalnız bırakıldığını dile getirdi.