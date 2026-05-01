Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla denetim ekipleriyle birlikte sahaya inerek ülke genelinde gerçekleştirilen kontrolleri takip etti.

Hasipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada sahadaki tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İşyerlerimiz büyük ölçüde kapalı tutuldu”

Hasipoğlu, 1 Mayıs öncesinde kamuoyuyla paylaştıkları temenninin sahada karşılık bulduğunu belirterek, işyerlerinin büyük ölçüde kapalı tutulduğunu ve günün anlamına uygun bir tablo oluştuğunu ifade etti.

Bakanlığa bağlı müfettişler tarafından ülke genelinde 5 farklı bölgede gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 120 işyerinin ziyaret edildiğini açıklayan Hasipoğlu, denetimler sırasında işçi ve işverenlere, resmi tatillerde çalışma koşullarına ilişkin yürürlükteki mevzuatın aktarıldığını kaydetti.

“Ücretler en az iki kat ödenmeli, süreç takip edilecek”

Hasipoğlu, çalışılması halinde ücretlerin en az iki kat ödenmesi ve sosyal sigorta yatırımlarının buna uygun şekilde artırılması gerektiğinin açık şekilde ifade edildiğini belirterek, denetimlerde çalışan personelin kayıt altına alındığını, mayıs ayı sonunda ücret ve prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının bakanlık tarafından denetleneceğini söyledi.

“Çağrımıza yüksek düzeyde uyum sağlandı”

Sahadaki gözlemlere de değinen Hasipoğlu, özellikle inşaat sektörü ile organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerin büyük oranda durdurulduğunu ve bakanlığın çağrısına yüksek düzeyde uyum sağlandığını ifade etti.

Lefkoşa’da Meclis Kütüphanesi inşaatında çalışmaların sürdüğünün tespit edildiğini aktaran Hasipoğlu, denetim ekiplerinin uyarısı üzerine işverenin faaliyetini derhal durdurduğunu belirterek, bu yaklaşımın sorumluluk bilincinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

-“Farkındalık yüksek”

Hasipoğlu, hem işçilerin hem de işverenlerin yasal yükümlülükler konusundaki farkındalık düzeyinin yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu bilincin çalışma hayatının sağlıklı ve dengeli şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

-“Emeğe saygı güçlenerek devam etmeli”

Bakan Hasipoğlu, 1 Mayıs’ın ruhuna uygun şekilde ortaya konan duyarlılık için tüm işçi ve işverenlere teşekkür ederek, emeğe saygı ve sosyal diyalogun güçlenerek devam etmesini diledi.