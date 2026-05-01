Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, bugün elde edilen sendikal hakların, 1886 yılında Şikago’da verilen onurlu mücadelenin bir sonucu olduğuna işaret ederek, bu mücadelenin çalışma hayatı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anan Bıçaklı, “Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlarız.” ifadelerine yer verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Arslan Bıçaklı, Şikago’da çalışanların “8 saat iş, 8 saat dinlenme, 8 saat sosyal yaşam” talebiyle başlattığı grev ve eylemlerin dünya çalışma hayatında dönüm noktası olduğunu belirtti.

Söz konusu mücadelede çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını ve beşinin idam edildiğini hatırlatan Bıçaklı, verilen mücadelenin sonucunda grev hakkının tanındığını ve günlük çalışma süresinin 8 saate düşürüldüğünü kaydetti.

“Bugün demokratik ülkelerde sendikalar olarak örgütlenme hakkımız ve sendikal haklarımız varsa ve bunları kullanabiliyorsak, hiç şüphesiz 1886 yılında Şikago’da verilen onurlu mücadelenin bir sonucudur.” diyen Bıçaklı, bu mücadelede hayatını kaybeden emekçileri andı.

Ülkede son dönemde alınan kararlar nedeniyle ekonomik, sosyal ve siyasal yapının giderek kötüleştiğini savunan Bıçaklı, çalışanların ve halkın açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.

Özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışan emekçilerin uzun saatler çalıştırıldığını ve emeklerinin sömürüldüğünü iddia eden Bıçaklı, bu kesimin aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmekte ciddi sıkıntılar yaşadığını savundu.

Bıçaklı mesajında, hükümetin sermayeye destek verdiğini ve emekçileri görmezden geldiğini de öne sürerek, bu nedenle 1 Mayıs’ın bu yıl da emekçiler tarafından buruk şekilde kutlandığını ifade etti.