Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ev sahipliğinde düzenlenen “Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı” toplantısında, ev içi şiddetle mücadeleye ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı ve kararlar alındı.

KTTB Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Sinem Şığıt İkiz tarafından yapılan yazılı açıklamada, farklı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, mevcut durum, ihtiyaçlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı, iş birliğinin ve birlikte mücadelenin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda; ev içi şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın arttırılması, kamuoyuna yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve kurumlararası iş birliklerinin genişletilmesi konularında görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Ayrıca, özellikle yabancı uyruklu şiddet mağdurlarının yaşadığı yapısal sorunlar ile, ağda yer alan meslek gruplarına yönelik eğitimlerin ve mevcut kurumsal mekanizmaların güncellenmesi gerekliliğinin ele alındığı da belirtildi.

Ev içi şiddetle mücadelede etkin ve kapsayıcı bir yasal düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, sivil toplum örgütleri, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını vurgularken, somut adımların yetkili makamlar tarafından atılması gerektiği görüşünü paylaştı.

Açıklamaya göre toplantıda Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) temsilcileri, ev içi şiddetle mücadelenin çok paydaşlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, kurum ve kuruluşları bu mücadelede aktif rol almaya davet etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcisi Sinem Şığıt İkiz, ev içi şiddet mağdurları ile en çok karşılaşılan özellikle acil servislerde görevli hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik bilgi ve uygulama süreçlerini güçlendirmeye yönelik eğitimler düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Açıklamada, ev içi şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın arttırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.