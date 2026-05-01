Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu “Gündem” programına konuk oldu.

Gürcafer, inşaat sektörünün geçmişini ve bugününü değerlendirdi. Annan Planı sonrası ve Orams davasıyla sektörün ağır darbe aldığını, ancak son yıllarda kurumsallaşma ve dijitalleşme adımlarıyla yeniden güç kazandığını belirten Gürcafer, buna rağmen plansızlık, imar eksiklikleri ve siyasi tıkanıklıkların sektörde belirsizlik yarattığını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde ülke sınırları içerisinde gerçekleşen "Global Congress 2026" kongresinde yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Gürcafer, sektörün Annan planı sonrasında bir travma yaşandığından ve ardından gelen Orams davasıyla ülkedeki sektörün yıkıldığını bahsetti. O dönemde 30 bine yakın konutun yarım kaldığını vurgulayan Gürcafer, geçmişte sektördeki şirketlerin kurumsal yapılarının tam oturmamış olmasından günümüzdeki büyük şirketlerin ders çıkardığını kaydetti.

Gürcafer, 2012-2013 yıllarında inşaat sektöründe yeni bir dalga başladığını ifade ederek, bu dalgada hem dijital dönüşüme ayak uydurma konusunda hem de kurumsal yapıların oturtulması konusunda başarılı olunduğunu vurguladı. Gürcafer, "Dolayısı ile bugün bu sıkıntılarla başa çıkıyor olmasının en büyük nedeni firmaların yapısal güçlü olmasıdır" dedi. Öte yandan üretimin tüketilmemesi halinde üretimin durdurulması gerekeceğini söyleyen Gürcafer, sektörün "nereye kadar" bu şekilde devam edebileceğinin soru işareti olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece yürüdüğümüz yol dikenlidir" diyen Gürcafer, buna rağmen yapılabilecek birçok şey olduğunu fakat bunların yapılmadığını kaydetti. Gürcafer, siyasetten çok bir beklentileri olmadığını ifade ederek, sektörün "kendi yağında kendi ciğerini pişirmeye" çalıştığını ifade etti. Rus yatırımcıların Kuzey Kıbrıs'a var olan sempatisinin son yıllarda daha da arttığını ifade eden Gürcafer, bu ilgiyi arttırmak için Rus yatırımcılarla konuşulduğunu kaydetti. Gürcafer, Rus yatırımcıların açısından Kuzey Kıbrıs sektörü açısından değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Yatırımcılarla gerçekleştirilen değerlendirmelere değinen Gürcafer, hukuk sisteminin güvenilir bulunduğunu ve bu alanda bir sorun yaşlanmadığını kaydetti. Dijitalleşme konusunda ise analog yöntemin "artık kullanılmayan itici bir yöntem" olduğunu kaydeden Gürcafer, bu konudaki eksikliklerin düzeltilmesi çağrısında bulundu. Gürcafer ayrıca, ülke genelinde imar planlarının çoktan tamamlanmış olması gerektiğini kaydetti.

Yatırımcıların Kuzey Kıbrıs'taki insan, doğa, deniz ve adanın coğrafi konumu hakkında olumlu görüşleri olduğunu ifade eden Gürcafer, bu artı noktaların yanı sıra sektörün cazip hale gelmesi için eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasetin şu an geldiği nokta dumura uğramış noktadadır" diyen Gürcafer, siyasi yapının çözüm üretmekten uzaklaşıp seçim havasına girdiğini kaydetti.